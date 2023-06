Tmw - Contatti serrati ADL-Giuntoli per l'addio: attesa per il via libera

TuttoNapoli.net

Proseguono i contatti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per trovare al più presto una soluzione in merito al suo addio. Le parti nelle ultime ore sono in continuo aggiornamento e presto si dovrebbe arrivare ad una fumata bianca per quanto riguarda la separazione.

Il ds ha ancora un anno di contratto con il Napoli e serve un’intesa per la risoluzione prima che lo stesso Giuntoli possa sposare la causa della Juventus. La situazione è comunque destinata a sbloccarsi in tempi brevi, con Giuntoli che potrebbe presto prendere in mano le redini del mercato bianconero insieme a Manna. Ancora un po' di attesa dunque, poi le strade tra lui e la Juventus si incroceranno in maniera definitiva