Tmw - Conte e il rischio di scottarsi: in corsa non va in club dove si pretende tutto e subito

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Dopo le parole del Festival di Trento, Antonio Conte ha parlato ancora del suo possibile futuro, stavolta nel programma Rai "Belve". L'allenatore ha confermato le nostre indiscrezioni sull'apertura al progetto Roma, guardando però alle indiscrezioni uscite nelle scorse settimane di un avvicinamento al Napoli, salvo poi rifiutare la panchina di Rudi Garcia. "Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima".

Conte non prende squadre in corsa? Dipende. Sicuramente non lo ha fatto in questo caso, quando De Laurentiis gli ha esposto la sua idea. Bisogna capire il perché, in realtà, ma è stata una visione di insieme. Quando Conte ha preso il Tottenham, nel 2021 - non nel 2009 come con l'Atalanta - aveva un certo standing. Arrivava da Campione d'Italia con l'Inter, la Premier è il campionato migliore del mondo, gli Spurs erano forti ma non hanno vinto trofei nella propria storia recente. Conte ha lasciato dopo 77 partite, senza un trofeo e soprattutto con molte lamentele su quello che era il mercato condotto da Daniel Levy, presidente del Tottenham.

Ecco perché probabilmente Conte ha deciso di dire di no al Napoli. Squadra che è arrivata prima in classifica un anno fa, con qualche senatore che ha una situazione non semplice (Osimhen che non ha rinnovato, Kvaratskhelia che vorrebbe un ritocco) e con uno spogliatoio che appare in balia delle onde. La Roma invece ha Mourinho ancora saldo al timone, almeno fino a giugno. Poi si vedrà, anche in base a un'eventuale qualificazione in Champions League.