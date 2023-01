Tmw - Contini arrivato a Reggio Calabria: pronte le visite prima dell'annuncio

Nikita Contini è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B con la maglia della Reggina

TuttoNapoli.net

Nikita Contini è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B con la maglia della Reggina. Il giocatore di proprietà del Napoli ha infatti lasciato la Sampdoria dopo la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina e stamani è arrivato in Calabria per le visite mediche e la firma sul contratto. Il calciatore si trasferirà in prestito alla corte di Inzaghi.