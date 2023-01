Tmw - Contini torna al Napoli! Via libera della Samp che ha chiuso per un altro portiere

Un'altra operazione di mercato definita dalla Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso per il portiere Martin Turk, estremo difensore classe 2003

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sblocca l'affare per il ritorno di Nikita Contini al Napoli: la Sampdoria ha trovato il portiere con cui sostituire l'azzurro. Il club blucerchiato ha chiuso per l'estremo difensore Martin Turk, estremo difensore classe 2003 che arriva in prestito dal Parma dopo aver trascorso alla Reggiana la prima parte di stagione. A questo punto, via libera per il ritorno a Napoli di Nikita Contini, portiere che interromperà il prestito per far ritorno nella squadra partenopea.