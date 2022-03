Tmw - Criscito in MLS, il Toronto FC al lavoro per anticipare i tempi: riflessioni in corso

A differenza di Insigne, Criscito - attualmente infortunato - sta invece valutando la possibilità di anticipare i tempi e lasciare il Genoa.

Il Toronto FC è al lavoro per ingaggiare subito Domenico Criscito. Dopo aver trovato un accordo col capitano del Genoa per il suo sbarco in MLS a partire dalla prossima estate, il club canadese è ora al lavoro per anticipare i tempi, forte di un contratto biennale.

A differenza di Insigne, che ha deciso di intraprendere l'avventura in MLS solo a fine stagione, Criscito - attualmente infortunato - sta invece valutando la possibilità di anticipare i tempi perché dopo il cambio di proprietà non è più centrale nel progetto Genoa. Riflessioni in corso: c'è tempo, in MLS il calciomercato è ancora aperto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com