Tmw - D'Ambrosio, interesse del Napoli nasce da lontano: il calciatore valuta

Non è una novità l'interesse del Napoli per Danilo D'Ambrosio, che oggi ha rinnovato con l'Inter per un altro anno: in realtà la chiamata dagli azzurri per il giocatore è già arrivata in passato, almeno tre volte. Il calciatore è molto legato al club nerazzurro, ma allo stesso tempo si è detto pronto insieme alla società a valutare eventuali offerte interessanti, soprattutto se Inzaghi non dovesse garantirgli lo spazio desiderato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.