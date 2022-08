Tmw - D'Ursi, ancora un anno di contratto col Napoli: molti club alla finestra

Un destino ancora tutto da scrivere per D'Ursi.

Fra le tante incombenze sul mercato che il Napoli dovrà affrontare di qui al primo settembre, c'è anche la situazione di Eugenio D'Ursi (27). L'estroso attaccante risulta legato al club campano per un altro anno con opzione per un'ulteriore annata, ma sono diversi i club che hanno bussato a Castelvolturno.

Che la categoria della serie C sia interessata al ragazzo non è una novità, visti i numeri lusinghieri che lo accompagnano a quelle latitudini - oltre 170 presenze e 41 reti -, la novità è che sul giocatore si stanno muovendo anche società del campionato cadetto. Un destino ancora tutto da scrivere per D'Ursi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.