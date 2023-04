Tmw - Dall'Italia mancata all'Italia trovata? Pavlovic è ora nel mirino del Napoli

Dall'Italia mancata all'Italia... Trovata? Strahinja Pavlovic, scrive Tuttomercatoweb, è ora nel mirino del Napoli

Dall'Italia mancata all'Italia... Trovata? Strahinja Pavlovic, scrive Tuttomercatoweb, è ora nel mirino del Napoli ma è stato a un passo dalla Serie A, nell'estate del 2019. A una visita e a una firma dalla Lazio: inserito dalla UEFA nella lista dei giovani da seguire, sognava di giocare alla Juventus ma prima di sbarcare nella Capitale disse che "venire in Italia è saggio per un difensore". 5,5 milioni per prenderlo dal Partizan di Belgrado, Igli Tare era disposto anche a lasciarlo per una stagione in Serbia. Poi visite mediche approfondite hanno portato i biancocelesti a non definire il colpo e a far uscire un comunicato, il 2 settembre, ben più che asciutto e asettico con le parole del dirigente albanese. "Non arriverà per mancato accordo tra le parti".