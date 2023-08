Tmw - Danso-Napoli, pronta nuova offerta: il Lens può aprire alla cessione per 30mln

Il Napoli nelle prossime ore farà una nuova offerta per Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens.

Il Napoli nelle prossime ore farà una nuova offerta per Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw i francesi non vorrebbero venderlo, visto che in questa sessione di mercato hanno già ceduto sia Openda che Fofana, ma in caso di mancato rinnovo da parte del centrale potrebbero valutare il giocatore circa 30 milioni di euro. In caso di proposta intorno a quella cifra, bonus compresi, allora il Lens potrebbe aprire alla cessione, ma prima proverà comunque a fare un'altra offerta per il prolungamento al giocatore.

La proposta del Lens.

I transalpini metteranno sul piatto 1,5 milioni fino al 2027 con opzione per il 2028, una cifra che rispetto a quella che potrebbe offrire il Napoli è comunque più bassa. Il club azzurro infatti è orientato a offrire 2,5 milioni l'anno per le prossime cinque stagioni. Molto probabilmente sarà la volontà del giocatore a risultare decisiva ed è facile pensare che con queste cifre sul piatto il difensore possa propendere per il trasferimento al club campione d'Italia.

Spunta Lukeba

Il preferito è Danso ma il Lens lo considera incedibile così come il Wolverhampton ritiene Kilman. Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria potrebbero essere due operazioni abbordabili da 20 milioni di euro ma adesso spunta anche un possibile interessamento per Castello Lukeba che il Lione però valuta sui 25 milioni.