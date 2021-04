TMW - De Zerbi anima il mercato: in questo momento Napoli defilato

Roberto De Zerbi anima il mercato e potrebbe essere uno dei primi nomi a far muovere il domino degli allenatori. Tra Serie A ed estero, il DeZe non ha ancora scelto la sua nuova destinazione. Come riportato in esclusiva da TMW, il tecnico bresciano è tentato da un'avventura sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. L'allenatore ha già lavorato, da giocatore, ad est, vorrebbe intraprendere una esperienza professionale anche per impadronirsi di nuove lingue, per una carriera a più ampio respiro.

Poi, attenzione alla Fiorentina, che ha offerto un biennale importante all'allenatore del Sassuolo ma la rosa del club gigliato avrebbe bisogno di una profonda ristrutturazione per il gioco DeZerbiano, così come accaduto a Sassuolo al primo anno (con 11-12 cambi effettuati sul mercato). Più defilati in questo momento il Napoli e il Lione e anche alcuni club spagnoli.