Tmw - Demme, due opzioni in Germania: il giocatore ha già l'accordo con l'Hertha

In casa Napoli a tenere banco non ci sono solo il rinnovo di Osimhen o la questione difensore centrale, il club azzurro ha anche qualche giocatore in uscita. Uno di questi è Diego Demme. Per lui in questo momento ci sono due possibilità in Germania: l’Hertha in primis, che in linea di massima avrebbe anche un accordo con il centrocampista.

Alternativa Augsburg

Per Demme il club di Berlino è la prima scelta, rimane da trovare però l’accordo con il Napoli. Mister Rudi Garcia, prima di dare il via libera alla cessione, vorrebbe però avere un’alternativa. La seconda opzione è l’Augsburg. Insomma il futuro di Demme è sempre più in Germania. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.