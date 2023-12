Tmw - Demme e Gaetano via a gennaio: il Napoli guarda in Olanda per rimpiazzarli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cambierà abbastanza il proprio centrocampo durante il mercato di gennaio. Questo perché Gianluca Gaetano e Diego Demme saluteranno per altri lidi, con la necessità poi di sostituirli. Almeno uno dei due, perché Gaetano è rimasto nonostante la richiesta di andare a giocare più spesso, magari in una neopromossa come il Frosinone oppure nel Lecce. Le parole del suo agente, Mario Giuffredi, nei giorni scorsi sono inequivocabili. "Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse". Poi, appunto, Demme: finito nelle retrovie delle scelte sia di Garcia che di Mazzarri, è stato a un passo dalla Fiorentina ad agosto. Ma per gennaio la scelta è già fatta.

Chi al loro posto? Due i nomi che sono già usciti, cioè quello di Albert Gronbaek, del Bodo Glimt, oppure quello di Kjaergaard, del Salisburgo. Entrambi hanno un costo abbastanza chiaro, intorno ai 15 milioni. L'identikit perfetto è quello di avere un possibile sostituto di Anguissa, ma che abbia nei piedi più gol rispetto al camerunense. Anche perché lui stesso andrà in Coppa d'Africa e a gennaio potrebbe saltare più partite.

Nelle ultime ore, però, sono stati valutati altri due nomi importanti. Quello di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord, o quello di Sven Mijnans, in forza all'Az Alkmaar. Insomma, un colpo che possa avere una prospettiva (anche di plusvalenza) ma che possa essere già integrabile attualmente in una rosa forte come quella azzurra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.