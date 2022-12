Tmw - Demme può andar via a gennaio: sirene in Germania, ma spunta un club di A

Sei anni al Lipsia prima di volare in Italia, il centrocampista scuola Arminia Bielefeld ha diversi estimatori in Bundesliga che stanno bussando alla porta

E' stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione del Napoli ma in questa non sta trovando grande spazio. Luciano Spalletti ha trovato un equilibrio che fatica a rompere e per questo Diego Demme è uno dei pezzi pregiati che possono cambiare maglia a gennaio. Negli scorsi giorni è emerso l'interessamento da parte del Valencia di Gennaro Gattuso ma, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com , intorno al centrocampista tedesco si starebbe muovendo mercato anche in Germania.

Sirene Bundes e il Monza

Sei anni al Lipsia prima di volare in Italia, il centrocampista scuola Arminia Bielefeld ha diversi estimatori in Bundesliga che stanno bussando alla porta del club azzurro. In Serie A sono intanto diverse le società che cercano un rinforzo a centrocampo e tra queste anche il Monza: il club allenato da Raffaele Palladino vuole un calciatore per far fare il salto di qualità a livello d'esperienza e tecnica. E Demme è uno dei nomi più caldi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.