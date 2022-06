Tmw - Deulofeu allo scoperto: prima le partenze e poi l'affondo finale

Non solo Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano 2001 anche ieri a segno con la sua nazionale.

Non solo Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano 2001 anche ieri a segno con la sua nazionale. Il Napoli è pronto ad un restyling massiccio del pacchetto di fantasisti dietro la punta nel 4-2-3-1. Uno degli obiettivi, anche per la capacità di giocare in più posizioni, è Gerard Deulofeu e ieri il suo agente, Albert Botines, ha confermato il forte interesse dei partenopei ed anche la loro preferenza per il progetto dei partenopei: "Il Napoli è un’ottima soluzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions - le parole a Footballnews24 - ed è tra le migliori possibilità. Vedremo come procederà il mercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà. Abbiamo parlato con l’Udinese ed entrambe le parti sono aperte ad un trasferimento: anche il club pensa che questo sia il momento giusto e quindi vorremmo concludere il tutto in questa finestra di calciomercato". Al Napoli dunque il compito di trovare l'intesa con l'Udinese e liberare un posto - e le relative risorse - tramite le cessioni.

Chi gli fa posto?

Sono diversi gli azzurri in bilico. Dries Mertens è al momento molto lontano dal rinnovo col Napoli e solo un suo passo indietro sulle cifre può riaprire la trattativa, anche se Spalletti l'ha sempre considerato più un vice-Osimhen che un sotto-punta. Poi in lista di sbarco c'è Ounas, in scadenza 2023 e reduce da una stagione con troppi infortuni, oltre ovviamente a Matteo Politano che tramite il suo agente ha manifestato al club - ed anche pubblicamente - il proprio malcontento per il poco spazio avuto nell'ultima parte della stagione. Su di lui c'è, tra le altre, anche il Valencia del suo ex tecnico, Rino Gattuso.