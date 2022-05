Tmw - Deulofeu, il Napoli è il club più interessato: lo spagnolo ha un accordo per lasciare Udine

L'esterno offensivo classe 1994 è finito nel mirino di diversi top club italiani ed europei.

Finora il Napoli è la squadra che ha mostrato maggiore interesse per Gerard Deulofeu. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine allo spagnolo, l'esterno offensivo classe 1994 è finito nel mirino di diversi top club italiani ed europei, ma gli azzurri - almeno per adesso - sono quelli che si sono informati più nel dettaglio sulla sua situazione.

Autore di 13 reti e 5 assist in 35 presenze stagionali, Deulofeu viene valutato intorno ai 15 milioni di euro e su di lui hanno messo gli occhi anche Milan e Fiorentina, così come il West Ham in Inghilterra. L'ex Barcellona ha un accordo non scritto per lasciare l'Udinese e spiccare il volo verso una big già in estate, resta solo da capire dove giocherà.