Tmw - Dragusin va al Tottenham! Impossibile per Napoli e Milan pareggiare l'offerta

Radu Dragusin è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il difensore del Genoa è il prescelto per la retroguardia Spurs che, attualmente, poteva contare solamente sull'ex atalantino Cristian Romero e su Eric Dier. Dopo le voci delle scorse settimane che volevano il rumeno a un passo dal rinnovo, l'offerta inglese appare irrinunciabile. Secondo Tuttomercatoweb.com, sarà superiore ai venti milioni di euro più bonus, arrivando a lambire la regione dei trenta. Dragusin potrebbe quindi presto diventare un nuovo giocatore del Tottenham, considerando che non sarà un grosso problema trovare un accordo salariale poiché percepisce più o meno 500 mila euro annui.

Sbaragliata così la concorrenza italiana. Il Milan e il Napoli avevano messo nel mirino lo stesso Dragusin, anche se nessuno aveva fatto offerte: i rossoneri non hanno un extrabudget per il difensore - richiameranno Gabbia dal prestito - mentre gli azzurri devono barcamenarsi in diverse situazioni, tra quelle del centrocampista (se non due) fino alle proposte dall'Arabia per Politano. Un difensore verrà preso ma, a questo punto, non sarà il genoano che è destinato in Inghilterra.