Tmw - Dybala, ci prova anche il Marsiglia di Tudor: in arrivo la proposta

Paulo Dybala aspetta, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. “Dybala rappresenta, rappresentava, un’opportunità”. Con queste parole Giuseppe Marotta ha temporaneamente messo in stand by la questione Dybala. In realtà la società nerazzurra ha chiesto tempo all’entourage dell’attaccante: serve un’uscita prima di riprendere l’argomento. Paulo ha ascoltato le dichiarazioni di Marotta e la sensazione è che aspetterà ancora qualche giorno. Intanto ci prova concretamente il Marsiglia di Igor Tudor: progetto importante, giocherà la Champions League e il budget a disposizione è di tutto rispetto. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta concreta e formale. L’Inter temporeggia, il Marsiglia ci prova seriamente per Dybala, a riportarlo è Tuttomercatoweb.