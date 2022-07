Tmw - Dybala, futuro da decidere: Napoli in stallo

Sono i giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala con l'Inter che nei prossimi giorni sottoporrà all'entourage una nuova proposta

Sono i giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala con l'Inter che nei prossimi giorni sottoporrà all'entourage una nuova proposta. Un contratto di un anno con opzione per altri tre: in questo modo la prossima estate entrambe le parti potrebbero riflettere sul futuro libere da vincoli contrattuali. Piacerà quest'ipotesi all'entourage del giocatore? Difficile che dica di sì, l'Inter però è pronta a proseguire nella trattativa anche se Antun non vorrà spostarsi dalle richieste iniziali, quanto meno sulla durata. Serve però sempre cedere sia Alexis Sanchez che uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Sugli altri fronti, la situazione resta la stessa: il Milan che ha De Ketelaere e Ziyech come priorità, il Napoli attualmente in stallo, la Roma che deve vendere Nicolò Zaniolo ma che non è prioritaria, senza Champions, per la Joya. Così, risolto (eventualmente) il futuro di Cristiano Ronaldo, potrebbe tornare in auge il Manchester United.