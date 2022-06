Tmw - Dybala-Inter, prima proposta ufficiale del club: sensazioni positive

Si è tenuto nel pomeriggio, fino a pochi istanti fa, un summit tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Paulo Dybala.

Si è tenuto nel pomeriggio, fino a pochi istanti fa, un summit tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Paulo Dybala. Con Antun e gli intermediari in sede erano presenti Marotta, Ausilio e Zanetti. Come riferisce Tuttomercatoweb, l'Inter ha fatto la sua proposta economica e di progetto agli agenti che proprio in queste ore riferiranno i contorni al 10 argentino. A caldo, in Viale della Liberazione, si respira ottimismo a riguardo e la sensazione è che il summit sia stato un importante punto di partenza per riuscire a trovare un'intesa per Dybala all'Inter.