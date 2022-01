Tmw - Dybala verso l'addio? La Juventus pensa a Zaniolo per sostituirlo

La Juventus studia le strategie tra presente e futuro. Perché la programmazione per la prossima stagione inizia inevitabilmente da ora, sebbene le variabili legate alle competizioni europee, per i bianconeri come per gli altri club coinvolti nella lotta per un posto in Champions, rappresentino una variabile di non poco conto. Però nei pensieri della Vecchia Signora, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è sempre un nome. Nicolò Zaniolo.

Tra rinnovo con la Roma e possibile addio

A inizio gennaio contatti col rinnovo: Tiago Pinto e Claudio Vigorelli si sono visti alla vigilia della gara tra Milan e Roma per discutere del possibile nuovo contratto del talento della Nazionale azzurra e dei giallorossi, in scadenza nel 2024. Le trattative riprenderanno nel mese di febbraio ma il club capitolino è conscio che anche una nuova firma, e una nuova intesa, potrebbero comunque essere propedeutiche a una cessione a condizioni migliori.

La Juventus c'è

Ricordate il pizzino di Fabio Paratici, durante una cena milanese, dove compariva tra gli altri anche il nome di Nicolò Zaniolo? Accanto c'era una cifra, 40 milioni di euro, ora certamente lievitata. In quel foglio c'erano anche nomi di giocatori poi concretamente sbarcati alla Juve: Merih Demiral, Cristian Romero, Federico Chiesa, per citarne tre. Tutti con una cifra accanto e tra questi, appunto, anche Zaniolo. Paratici ora è l'uomo mercato del Tottenham ma il nome del trequartista è passato di mano in mano, di agenda in agenda, e non è stato certo dimenticato da Federico Cherubini e dal comparto mercato bianconero.

Un nome per il futuro

Con il nome di Paulo Dybala sempre al centro del mercato, un rinnovo che è in stallo e l'Inter che guarda con attenzione alla Joya in scadenza in estate, la Vecchia Signora studia e sonda le opportunità. Non vuol farsi trovare impreparata. In cima alla lista c'è proprio Zaniolo, un nome che sembra l'anello tattico mancante anche in questa Juve, centrocampista con grandi qualità offensive che può essere il raccordo tra i due reparti. Un'operazione che non sarebbe certo per il presente, vista la riluttanza della Roma a cederlo e, anzi, con la volontà dei giallorossi di cercare il rinnovo col giocatore. Per questo e anche per meri motivi economici e di spesa. Però in ottica estiva, occhio alla pista Zaniolo-Juventus: in una rosa che subirà profondi cambiamenti da giugno in poi, quello del trequartista giallorosso è un nome da tenere in forte considerazione.