Tmw - E' fatta per Conte al Tottenham: in arrivo la firma

Antonio Conte al Tottenham, firma in arrivo. Parti riunite in queste ore per la definitiva fumata bianca. Contratto fino al 2023 e il vice Stellini pronto a seguire il tecnico anche con gli Spurs. La firma è imminente, si lavora agli ultimi dettagli e bonus. Il Tottenham è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Con Antonio Conte al timone…