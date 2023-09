Tmw - E' sempre calciomercato: il Napoli monitora Gudmundsson per il futuro

Al Napoli piace Albert Gudmundsson. A scriverlo è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tutttomercatoweb.com

Al Napoli piace Albert Gudmundsson. A scriverlo è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tutttomercatoweb.com: "L’islandese è in Italia da gennaio 2022. Da allora è cresciuto molto. La sua qualità principale sono i dribbling. Con Gilardino sta giocando da seconda punta. Il Grifone lo ha acquistato dall’Az Alkmaar per poco più di 1 milione di euro.

L’’anno scorso in serie B è stato uno dei punti di riferimento della squadra con 11 gol e 4 assist. Adesso il suo valore è salito molto. Il club rossoblù lo valuta 10 milioni di euro. In estate Sassuolo, Bologna e Fiorentina hanno preso informazioni senza affondare il colpo, da un po’ di tempo a questa parte anche Inter e Napoli lo stanno monitorando. Il Genoa se lo tiene ben stretto ma l’attenzione generale su di lui è sempre più forte".