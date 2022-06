Tmw - Ederson-Atalanta, è fatta: nell'affare con la Salernitana due contropartite

Prima della fumata bianca definitiva, restano soltanto da limare alcuni dettagli per quanto riguarda gli agenti.

Ederson è ad un passo dall'Atalanta. Nelle ultime ore è stata infatti trovata l'intesa tra il club nerazzurro e la Salernitana sulla base di 15 milioni cash più i cartellini di Matteo Lovato e Caleb Okoli. Il primo si trasferisce a titolo definitivo (valutazione di 10 milioni di euro), il secondo passa in granata in prestito secco. Prima della fumata bianca definitiva, restano soltanto da limare alcuni dettagli per quanto riguarda gli agenti. Nulla, ad ogni modo, che possa mettere in dubbio la riuscita dell'operazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.