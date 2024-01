Tmw - El Kaddouri si accasa al Cluj: l'ex azzurro era svincolato

Le parti infatti hanno trovato l'accordo totale per l'esperto calciatore che in serata ha firmato il contratto che lo legherà ai rumeni.

Il Cluj ha chiuso la trattativa per l'arrivo del centrocampista Omar El Kadduri, classe '90 svincolato dopo una lunga esperienza al PAOK Salonicco in cui ha collezionato 95 presenze. Le parti infatti hanno trovato l'accordo totale per l'esperto calciatore che in serata ha firmato il contratto che lo legherà ai rumeni.

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, El Kaddouri ha firmato fino a fine stagione con un'opzione per i prossimi due anni per la felicità del patron Ioan Varga che ha voluto fortemente il giocatore. In Romania l'ex di Brescia, Napoli, Torino, SudTirol ed Empoli, troverà altre due vecchie conoscenze del calcio italiano come il ds Razvan Zamfir e l'allenatore Andrea Mandorlini.

Il Cluj è attualmente al secondo posto con otto punti di ritardo dal FCSB capolista. Con El Kaddouri il club piazza dunque un colpo importante per provare a recuperare il distacco dalla vetta e lottare fino all’ultimo per il titolo nazionale.