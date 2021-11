Tmw - Elmas, prestazione top in nazionale sotto gli occhi delle big spagnole

La doppietta di Eljif Elmas con la Macedonia non è passata inosservata. Come riporta Tuttomercatoweb, Elmas è seguito da tempo, anche a Napoli, da diversi club di prima fascia. Le grandi di Spagna lo hanno seguito già prima dello sbarco in Italia ed è stato proprio Carlo Ancelotti col suo staff, col figlio in primis, a benedire il suo arrivo in azzurro. Adesso il Real Madrid lo segue con attenzione ma la prestazione di Elmas sarebbe stata seguita con interesse anche da big tedesche, dal nuovo Barça di Xavi e chiaramente con soddisfazione dal Napoli. Che ha un gioiello sempre più prezioso in casa.