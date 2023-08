Tmw - Erede Kim, se Danso rinnova le alternative non mancano: i nomi in lista

Se, come sembra, il nome di Kevin Danso sarà presto depennare nella lista di obiettivi per la difesa del Napoli, le idee in casa azzurra non mancano

Se, come sembra, il nome di Kevin Danso sarà presto depennare nella lista di obiettivi per la difesa del Napoli, le idee in casa azzurra non mancano di certo per la sostituzione di Kim. Il Lens potrebbe presto trovare l'accordo per il rinnovo del centrale austriaco, ma gli azzurri hanno già fatto il pieno di idee circa l'erede del sudcoreano. In pole al momento sembra esserci Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda, ma restano nella short list di De Laurentiis e Meluso anche Maxence Lacroix del Wolfsburg, Armel Bella Kotchap del Southampton e Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona. Con l'inizio della Serie A che si avvicina, è probabile che a breve gli azzurri sciolgano le riserve riguardo uno di questi difensori, soprattutto in caso di definitiva fumata nera con Danso. A riferirlo è TMW.