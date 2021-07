Ormai ci siamo. Valerio Labriola (20), il cui bellissimo goal nella finale contro il Parma è stato decisivo per la promozione nel campionato Primavera 1, è vicinissimo al Taranto. Il Napoli ne ha disposto il prestito secco per la durata di un anno, Labriola torna in serie C dopo l'esperienza semestrale con la Fermana.