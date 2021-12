Tmw fa chiarezza: cifre lorde, ad Insigne base di 6mln e non c’è fumata bianca

Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Da una parte Aurelio De Laurentiis non aumenta la proposta da 3,5 milioni di euro fino al 2025, rispedita da subito al mittente dall'entourage del giocatore e dallo stesso capitano azzurro, dall'altra sponda dell'Oceano il Toronto FC fa sul serio. Una trattativa che va avanti sotto traccia da tempo, ancora non nella fase finale ma dove le parti stanno discutendo sull'ingaggio.

Offerta faraonica

La guaranteed compensation, ovvero la somma di salario garantito fisso al lordo e bonus come quello alla firma, non quelli legate alle prestazioni, potrebbe portare Insigne a diventare il giocatore più pagato di tutto il campionato. Le cifre rimbalzate finora dal Canada si aggirano dai 9,5 agli 11,5 milioni di dollari, più importanti bonus legati però alle prestazioni: si tratterebbe di uno stipendio, come riportato da Tuttomercatoweb.com, considerata la tassazione a Toronto del 48%, tra i 5 e i 6 milioni di dollari al netto.

Non ancora in fase di chiusura

La trattativa è ancora lontana dall'essere in fase di chiusura ma le parti sono in discussione da tempo e intenzionate a portare avanti il discorso. Insigne si sta convincendo della bontà del progetto, anche se per la fumata bianca serve ancora aspettare.