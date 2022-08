Tmw - Fabian al PSG con (o senza) Navas: il punto sulla trattativa

Fabian Ruiz è destinato a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, con o senza il trasferimento al Napoli di Keylor Navas

TuttoNapoli.net

Fabian Ruiz è destinato a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, con o senza il trasferimento al Napoli di Keylor Navas, è quanto scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.com, sito di riferimento per il calciomercato, che fa il punto sulla trattativa: "Il centrocampista spagnolo ormai già da una settimana ha detto sì ai parigini, ha trovato un accordo che gli permetterà di guadagnare più del doppio rispetto all'attuale ingaggio e di competere per la vittoria della Champions, oltre che di partire strafavorito per vincere la Ligue 1.

C'è poi un altro motivo che spinge Fabian a Parigi, probabilmente il più importante: nella stagione del Mondiale, Fabian ha la necessità di mettersi in mostra e giocare e il Napoli - causa contratto in scadenza a giugno - è stato piuttosto chiaro: se non parte va in tribuna, come accadde con Milik.

E allora è solo questione di tempo, anche perché il PSG la sua offerta da 20 milioni di euro più bonus l'ha presentata. Ed è anche offerta convincente, viste le condizioni contrattuali. Il Napoli, però, parallelamente lavora per l'arrivo proprio dal PSG di Keylor Navas, la prima scelta tra i pali di Spalletti. Vuole condurre le due trattative in parallelo e spera di strappare il costaricense alle condizioni più vantaggiose possibili, soprattutto per quanto riguarda alla contribuzione ad un ingaggio da 9 milioni di euro netti. Per questo motivo oggi Fabian non è ancora a Parigi. Ma entro fine mercato raggiungerà il PSG, con o senza il trasferimento al Napoli di Navas".