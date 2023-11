Tmw - Fabian possibile offerta di gennaio. Ma la Juve lo vorrebbe solo in prestito

Nei giorni scorsi c'era stato un incontro fra gli agenti di Fabian Ruiz e la Juventus.

30 milioni di euro. È quanto ha sborsato il Paris Saint Germain due estati fa per prendere Fabian Ruiz dal Napoli. Una vendita chiusa da Giuntoli e De Laurentiis, a un solo anno dalla scadenza, trovando un'ottima plusvalenza e l'utilizzo di Zambo Anguissa come titolare - al fianco di Lobotka e di Zielinski - ha fatto anche migliorare la squadra di Spalletti, pur perdendo un grande interprete del ruolo. Ed è quello che vorrebbe anche ora per lasciare andare lo spagnolo, che nel frattempo non ha fatto benissimo.

Undici presenze in Ligue 1, due in Champions League, ma non da protagonista assoluto, con un minutaggio di solamente 556 minuti. Fabian Ruiz di fatto non è un titolare e l'esplosione di Zaire-Emery può togliergli ulteriore spazio. Quindi potrebbe finire tra i cedibili anche a gennaio ma - a meno di offerte dall'Arabia Saudita - è complicato pensare a una cessione a titolo definitivo.

Nei giorni scorsi c'era stato un incontro fra gli agenti di Fabian Ruiz e la Juventus, anche se molto dipenderà dalla formula della possibile operazione. Perché la Juve difficilmente sborserà a gennaio, più probabile invece una soluzione tampone per poi capire cosa fare a giugno, anche se il piazzamento in classifica potrebbe anche autorizzare un extra budget. A riportarlo è Tuttomercatoweb.