Tmw - Faraoni, Napoli è la sua grande chance: il Verona sa dell'interesse

© foto di www.imagephotoagency.it

E' in pieno movimento il mercato del Napoli che pensa a blindare presto il capitano Giovanni Di Lorenzo ma che è pronto anche a mettergli alle spalle un'alternativa d'esperienza. Poca spesa e massima resa, ecco l'obiettivo del club azzurro che come raccolto da Tuttomercatoweb.com sta pensando a Marco Davide Faraoni dell'Hellas Verona.

Contatti già in corso con l'entourage, anche l'Hellas è a conoscenza del forte interesse del Napoli per Faraoni. Trentuno anni, attualmente capitano del club scaligero, dopo ben 183 presenze in Serie A potrebbe essere alla grande occasione della carriera