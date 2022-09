Tmw - Finito il mercato si tornerà a discutere concretamente del rinnovo di Meret

Come raccolto da TMW, chiuso il calciomercato, il Napoli tornerà concretamente a discutere del suo rinnovo di contratto

Novità per quanto riguarda il futuro di Alex Meret. Come raccolto da TMW, chiuso il calciomercato, il Napoli tornerà concretamente a discutere del suo rinnovo di contratto. Il primo contatto tra le parti è stato in occasione del match contro la Fiorentina per una trattativa che era praticamente definita un mese e mezzo fa, ma che ora dovrà ripartire da zero, dopo che gli azzurri fino alla fine hanno lavorato sul mercato alla ricerca di un altro portiere titolare.