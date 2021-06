Tmw - Fiorentina, idea Milik per l'attacco: il polacco sarebbe jolly offensivo

La Fiorentina per l'attacco starebbe pensando di tornare alla carica per Arkadiusz Milik, attaccante che potrebbe lasciare il Marsiglia in estate. Il club francese vorrebbe Pol Lirola che ha già giocato all'OM in prestito ma che ora è tornato in viola. Una trattativa che potrebbe dunque incrociare i due calciatori. E Vlahovic? La Fiorentina non lo cederà e sarà titolare inamovibile, con il polacco che verrebbe acquistato come jolly offensivo da consegnare nelle mani di Gattuso.

