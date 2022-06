Tmw - Fiorentina, il Valencia di Gattuso s'inserisce sull'obiettivo Torreira

C'è anche il Valencia, ormai pronto ad accogliere Rino Gattuso come prossimo allenatore, in corsa per Lucas Torreira.

C'è anche il Valencia, ormai pronto ad accogliere Rino Gattuso come prossimo allenatore, in corsa per Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano non è stato riscattato dai viola e certamente non resterà all'Arsenal, così i Taronges stanno spingendo per convincerlo a ritentare l'avventura in Liga, dove ha vestito già la maglia dell'Atletico Madrid. A riportarlo è Tuttomercatoweb.