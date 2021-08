Tmw - Fiorentina, Torreira sempre più vicino: fissato il riscatto per il prestito

Sembra sempre più vicino l'arrivo di Lucas Torreira alla Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista uruguayano nelle ultime ore sembra aver sciolto le ultime riserve, ribadendo all'Arsenal - proprietario del cartellino - la volontà di tornare in Serie A. Il club viola sta lavorando per accelerare e chiudere l'operazione, importante anche dal punto di vista economico: 1,5 milioni per il prestito oneroso e 15 milioni per il riscatto del cartellino del classe '96.