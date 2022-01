Tmw - Folorunsho al Napoli solo di passaggio: è fatta per un altro prestito

Michael Folorunsho torna al Napoli, ma solo di passaggio. E' stata appena comunicata la risoluzione anticipata del prestito al Pordenone. Però il classe '98 non resterà nel club partenopeo, sarà girato nuovamente in prestito alla Reggina che ha vinto la concorrenza del Pisa per il duttile centrocampista. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.