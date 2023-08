Tmw - Folorunsho al Verona, ma prima il rinnovo col Napoli: i dettagli

Gli accordi fra le parti sono stati trovati, con l'ex Bari che dopo la firma andrà via in prestito

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e Michael Folorunsho sono vicinissimi al rinnovo del contratto dell'attaccante fino al 2027. Gli accordi fra le parti sono stati trovati, con l'ex Bari che dopo la firma andrà via in prestito: al momento in pole c'è il Verona, col club scaligero che ha già una base di accordo sia col Napoli che col giocatore. La trattativa potrebbe subire l'accelerata decisiva entro il week end per poi trovare la fumata bianca all'inizio della prossima settimana.

Nella passata stagione, Folorunsho ha vestito la maglia del Bari in Serie B sfiorando la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari. Il giocatore è fra i migliori della squadra di Mignani e ha collezionato fra regular season, spareggi e Coppa Italia 32 presenze con 9 reti realizzate e quattro assist. A riportarlo è TMW.