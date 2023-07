Tmw - Folorunsho sta per rinnovare, poi prestito ad un club di A: i dettagli

Michael Folorunsho è vicino al rinnovo con il Napoli

TuttoNapoli.net

Michael Folorunsho è vicino al rinnovo con il Napoli. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il centrocampista classe 1998, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bari in Serie B, totalizzando 30 presente e mettendo a segno 8 gol, va infatti verso il prolungamento con il club campione d'Italia fino al 30 giugno 2027. Folorunsho non resterà però a Napoli e vista la sua ottima annata in Puglia il suo futuro potrebbe essere in Serie A, ancora una volta in prestito, con l'Empoli che sembra essere al momento la squadra maggiormente interessata a dare l'opportunità al calciatore di esordire nella massima serie.