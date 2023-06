Tmw - Folorunsho, Zerbin, Gaetano: le ultime sul loro futuro

Tutto passerà per il ritiro. E per i giudizi del nuovo allenatore Rudi Garcia. Il Napoli oggi concentrato principalmente sulla sostituzione di Kim

Tutto passerà per il ritiro. E per i giudizi del nuovo allenatore Rudi Garcia. Il Napoli oggi concentrato principalmente sulla sostituzione di Kim Min-jae, centrale che proseguirà la sua carriera al Bayern Monaco, non ha fretta di dar via i suoi giovani anche se qualche richiesta è già arrivata.

E' il caso di Michael Folorunsho, centrocampista reduce dal prestito al Bari che piace all'Empoli. Non è l'unico: primi sondaggi sono arrivati anche per Alessio Zerbin, mentre Gianluca Gaetano reduce da un intervento chirurgico a inizio mese conta di mettersi il prima possibile a disposizione del nuovo allenatore. E anche qui, molto dipenderà dalle valutazioni di Rudi Garcia: perché De Laurentiis ha messo in stand-by qualsiasi trattativa in uscita e solo dopo la valutazioni del suo allenatore deciderà chi trattenere e chi mandare via in prestito.