Tmw - Forcing Napoli per Dragusin: possibile inserimento di Ostigard nell’affare

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin è uno dei grandi protagonisti in questo mercato di gennaio e in questa sessione più di una big sta provando a forzare la mano con il Genoa per assicurarsi il promettente difensore rumeno.

Sembrava tutto apparecchiato per il suo passaggio al Tottenham, ma secondo quanto appreso da TMW in queste ore è in atto un forcing del Napoli per provare a giocare in contropiede sugli Spurs e provare per forzare a chiudere. Possibile che nell'affare sia inserito anche il cartellino del difensore azzurro Leo Ostigard, il quale è peraltro anche un ex Genoa.