Tmw - Forcing United per Kim: vuole definire trattativa per attivare clausola a giugno

L'interesse del Manchester United non è una novità coi primi contatti arrivati durante il Mondiale, come raccontato anche su queste colonne. I Red Devils vogliono prendere Kim Min-jae, stella del Napoli fresco di vittoria dello Scudetto: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la formazione di Erik ten Hag potrebbe provare a definire i contorni della trattativa già entro i prossimi trenta giorni. Nei primi quindici di giugno, infatti, è attivabile la clausola tra i 50 e i 60 milioni di euro valida per l'estero del difensore.

Anche una legenda del calcio sudcoreano e proprio bandiera del Manchester United come Park Ji-sung, su queste colonne aveva esaltato il valore di Min-jae, considerandolo pronto per la Premier. Adesso il forcing, con il Manchester United pronto a forzare per prendere subito il difensore dal Napoli.