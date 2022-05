Tmw - Frenata per Mathias Olivera: contatti per Calafiori della Roma

E' in stand-by in casa Napoli la trattativa per l'acquisto dal Getafe di Mathias Olivera. I contatti vanno avanti da mesi

E' in stand-by in casa Napoli la trattativa per l'acquisto dal Getafe di Mathias Olivera. I contatti vanno avanti da mesi, ma al momento non c'è l'accordo. Né sulla cifra da versare nelle casse del Getafe, né sull'ingaggio. Il Napoli, forse anche indispettito dal comportamento della società spagnola, ha così deciso di dare una frenata alla trattativa iniziando così a sondare il terreno anche per altri giocatori.

Ad Aurelio De Laurentiis piace molto Fabiano Parisi. In occasione dell'ultimo incrocio tra le due squadre, il numero uno del club partenopeo ha confermato l'interesse per il laterale mancino classe 2000, che è probabilmente il primo obiettivo dovesse salvare Olivera. Non solo: contatto anche per Riccardo Calafiori, classe 2002 di proprietà della Roma reduce dal prestito al Genoa. Calafiori ha un altro anno di contratto (con opzione) col club capitolino e senza accordo per il rinnovo questa estate potrebbe di nuovo andare via, questa volta definitivamente.