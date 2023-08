Tmw - Gabri Veiga ha cambiato idea, il Napoli lo aveva in pugno

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: "La ricostruzione della questione Veiga è semplice: il Napoli aveva in pugno il giocatore fino a venerdì, ma a livello parallelo l'ipotesi Arabia Saudita ha avuto la meglio. I feedback dallo stesso Veiga erano confortanti e anche dallo stesso Celta Vigo, poi il calciatore ha avuto un ripensamento visto l'ingaggio che andrà a percepire all'Al-Alhi. Le offerte al club erano praticamente simili, è stata quindi una scelta di Veiga.

Chi ora a centrocampo? Koopmeiners è quasi impossibile da raggiungere ora, l'Atalanta chiede 50-60 milioni di euro. Il nome di Samardzic può tornare in voga, ma ad oggi non ci sono ancora contatti. Ora il Napoli vorrà fare un punto con l'allenatore e decidere poi il da farsi. E nelle prossime ore scopriremo quale sarà il nome prescelto. Una soluzione interna con la promozione di Gaetano può essere un'ipotesi molto concreta, anche se un tentativo per un centrocampista nuovo il Napoli lo farà. Poi starà a Garcia dare l'ultima parola, come abbiamo visto con Zanoli e Zerbin, che l'allenatore vuole trattenere. C'è anche il futuro di Elmas da dover capire”.