Tmw - Gabri Veiga-Napoli, si continua a lavorare: moderata fiducia per la fumata bianca

Il nome di Gabri Veiga è sempre in cima alla lista del Napoli, dopo che nel weekend sembrava che tutto fosse a posto per il suo arrivo nel capoluogo campano. Nella giornata di ieri sono emerse comunque alcune problematiche che hanno rimandato il tutto, ma nel corso delle ultime ore la società azzurra ha continuato a trattare con il Celta Vigo per trovare la quadra.

Manca ancora qualcosa.

L'accordo non c'è ma la volontà delle parti è quella di trovare una soluzione per il passaggio del centrocampista alla corte di Rudi Garcia e nelle prossime ore i due club avranno altri contatti per arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti, in modo da dare il via libera al giocatore per il viaggio in Italia e le conseguenti visite mediche. Prima della firma sul contratto con i campioni d'Italia.

Cresce l'ottimismo.

Dopo lo stop di ieri a un'operazione che sembrava essere già chiusa al momento di respira una moderata fiducia sul fatto che presto possa arrivare la fumata bianca, con il Napoli che proverà a chiudere il colpo e il Celta che comunque resta intenzionato a cedere il calciatore in questa finestra di mercato. Anche in tempi abbastanza brevi, in modo da poter investire i milioni che arriveranno in alcuni colpi in entrata. A riferirlo è Tuttomercatoweb.