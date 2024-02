Tmw - Gaetano al Cagliari, fissate le visite mediche: le cifre dell'operazione

C'è la fumata bianca per il passaggio di Gianluca Gaetano al Cagliari.

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è la fumata bianca per il passaggio di Gianluca Gaetano al Cagliari. Definita in toto l'operazione, col centrocampista classe 2000 che lascia il Napoli in questo ultimo giorno del mercato invernale. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, tra i vari club di Serie A che si sono interessati a Gaetano, quello che si è portato più avanti nelle ultimissime ore è stato proprio il Cagliari, che ha chiuso l'affare in questi minuti.

Gaetano si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani. Per quanto riguarda le uscite, invece, il giovane e duttile esterno d'attacco Jacopo Desogus si trasferisce in prestito al Gubbio, nel girone B di Serie C. Dopo una prima parte di stagione condizionata dai tanti infortuni il calciatore classe 2002 cercherà dunque il rilancio in Lega Pro fino al termine della stagione.