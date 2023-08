Tmw - Gaetano in uscita: due club di A in attesa, dopo Veiga arriverà l'ok

Il club partenopeo sta perfezionando l'acquisto di Gabri Veiga e dopo questa operazione darà il via libera alla cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano in uscita dal Napoli. Il club partenopeo che in queste ore sta perfezionando l'acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo, dopo questa operazione - riferisce tuttomercatoweb.com - darà il via libera alla cessione del centrocampista classe 2000 a titolo temporaneo. Sulle tracce di Gaetano due club di Serie A: Frosinone, ma soprattutto l'Empoli.

Il club toscano prima di affondare il colpo vorrebbe però prima definire due operazioni in uscita. Liam Henderson e Nicolas Haas sono infatti due calciatori che possono andare via con la giusta proposta e la società toscana già da diversi giorni lavora a queste uscite.