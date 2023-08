Tmw - Gaetano, infortunio smaltito e prestito in arrivo: corsa tra due club di A

Dopo aver recuperato dall'infortunio e svolto per diversi giorni lavoro differenziato, il centrocampista è ora pronto a mettersi a disposizione di Garcia

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano torna a disposizione del Napoli. Dopo aver recuperato dall'infortunio e svolto per diversi giorni lavoro differenziato, il centrocampista classe 2000 è ora pronto a mettersi a disposizione di Rudi Garcia e a lavorare col resto dei compagni.Tuttavia, secondo quanto riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb.com per lui è possibile una cessione in prestito dopo essersi laureato campione d'Italia con la squadra della sua città.

E in questo senso non mancano gli interessamenti dalla Serie A: dopo l'Empoli, anche il Frosinone ha chiesto il giocatore a titolo temporaneo. In Serie B c'è Pecchia che lo vorrebbe a Parma dopo averlo già allenato alla Cremonese, ma Gaetano vuole restare in Serie A e le proposte non mancano. A breve il Napoli prenderà dunque una decisione in merito.