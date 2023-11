Tmw - Gaetano via in prestito a gennaio: vuole giocare con più continuità

Il Napoli a gennaio cederà Gianluca Gaetano in prestito.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli a gennaio cederà Gianluca Gaetano in prestito. Dopo le tante richieste di quest'estate, quando l'Empoli e l'Hellas Verona avevano provato ad acquistarlo - ricevendo un secco no da parte di Garcia che voleva tenerlo con sé, come Zanoli e Zerbin - in inverno il centrocampista offensivo chiederà di essere prestato per giocare con più continuità.

Le continue esclusioni non solo dall'undici titolare, ma anche dai subentranti, non aiutano Gaetano a sviluppare il proprio potenziale. Classe 2000, il prossimo anno ne compirà 24, non ha più intenzione di accettare l'etichetta dell'eterna promessa, ma vuole giocarsi le carte in un club di Serie A. La formula sarà appunto quella del prestito, anche perché per ora è stato impiegato solamente per ventisei minuti, tra l'altro segnando una rete contro il Lecce, club che lo segue. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com