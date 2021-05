Tmw - Galtier, il Lille non vuole perderlo: due big francesi sul tecnico contattato dal Napoli

In Francia Christophe Galtier, tecnico del Lille, è in auge e lotta contro il Paris Saint-Germain per il titolo. Oltre ai risultati il tecnico francese ha dato un gioco, un'identità e una struttura tecnico tattica definita alla sua squadra, per questo il presidente Olivier Letang non vorrebbe perderlo e per questo non si sta sedendo, almeno ufficialmente, al tavolo con altri allenatori. Le voci raccolte in Francia da Tuttomercatoweb.com parlano di tre nomi: l'ex ct Laurent Blanc, Lucien Favre e Thiago Motta per l'eventuale successione.

DUE BIG FRANCESI Galtier però è ambito da due società importanti e ambiziose in Francia. Il Nizza che ha già un'offerta sul tavolo del cinquantaquattrenne che gradirebbe l'ipotesi anche perché si avvicinerebbe alla sua Marsiglia. Il progetto è ricco e al momento la società nizzarda è avanti, anche all'Olympique Lione. Che però ha messo Galtier davanti a tutte le altre ipotesi: Jean-Michel Aulas vuole fortemente l'allenatore transalpino e per ora è il primo candidato. E il Napoli? Contatti confermati con gli azzurri che però adesso stanno tornando forti su Luciano Spalletti per la panchina.