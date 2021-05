TMW - Gattuso, addio certo al Napoli: è sempre più vicino alla Fiorentina

Nel corso di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista, esperto di mercato e direttore di TMWRadio Niccolò Ceccarini.

GATTUSO - Diciamo che è in pole position per allenare la Fiorentina la prossima stagione. Andranno discussi altri dettagli a fine campionato, ma le parti sono molto vicine. Il mercato regala sempre sorprese ma credo che possa essere Gattuso l’allenatore viola il prossimo anno.

SPALLETTI E SARRI - Spalletti nome caldo per il Napoli, su Sarri non lo so. Potrebbe avere opportunità all’estero, fuori dall’Italia. In questo momento può scegliere lui il suo futuro, in Italia al momento la vedo difficile”.